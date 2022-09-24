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Son dakika haberi! Alanya'da elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı operasyonu

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Son dakika haberi! Alanya'da elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haberler: Antalya'nın Alanya ilçesinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheliye adli işlem yapıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheliye adli işlem yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Avsallar Mahallesi'ndeki bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 135 bin lira olarak değerlendirilen 919 paket kaçak sigara, 201 paket elektronik sigara tütünü, 188 adet elektronik sigara, 5 bin 444 adet tütün ile doldurulmuş makaron, ele geçirildi.

Operasyonda işyeri sahibi B.Ü. adlı şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel

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