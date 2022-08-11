Haber : Son dakika haberi... Ağrı'da sırt çantasında sentetik ecza ele geçirilen İranlı yolcu tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Ağrı'da sırt çantasında sentetik ecza ele geçirilen İranlı yolcu tutuklandı

 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Ağrı'da sırt çantasında sentetik ecza ele geçirilen İranlı yolcu tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Ağrı'da, durdurulan İran otobüsünde sırt çantasında 120 sentetik ecza ele geçirilen yolcu tutuklandı.

Ağrı'da, durdurulan İran otobüsünde sırt çantasında 120 sentetik ecza ele geçirilen yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları İran otobüsünde arama yaptı.

Ekipler, sırt çantasında 120 sentetik ecza ele geçirdikleri zanlı P.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.M, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Erzurum İran Ağrı Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title