Son dakika haberi... Ağrı'da sırt çantasında sentetik ecza ele geçirilen İranlı yolcu tutuklandı Edinilen son dakika haberine göre Ağrı'da, durdurulan İran otobüsünde sırt çantasında 120 sentetik ecza ele geçirilen yolcu tutuklandı. Ağrı'da, durdurulan İran otobüsünde sırt çantasında 120 sentetik ecza ele geçirilen yolcu tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları İran otobüsünde arama yaptı. Ekipler, sırt çantasında 120 sentetik ecza ele geçirdikleri zanlı P.M'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.M, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güncel AA / Abdullah Söylemez Emniyet Müdürlüğü Erzurum İran Ağrı Güncel Haberler Son Dakika

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