Son dakika haberi | Adıyaman'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Adıyaman'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

AA - Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Adıyaman'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yaşayan Derviş Çilingir'i (58) evinin bahçesinde yerde hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çilingir'in öldüğünü tespit etti.

Çilingir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Jandarma, Sincik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title