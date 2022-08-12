Son dakika haber... Fıstık hırsızlığına karşı termal kameralı dronla denetim Son dakika gündem haberi: Siirt'te jandarma ekipleri fıstık hırsızlığına karşı termal kameralı dronla denetim yapıyor. Siirt'te jandarma ekipleri fıstık hırsızlığına karşı termal kameralı dronla denetim yapıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, fıstıkta hasat zamanının yaklaşmasıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önlemler artırıldı. Önleyici kolluk devriyelerini sürdüren ekipler, fıstık bağlarının üzerinde hırsızlığa karşı havadan takip ve denetim yapıyor. Uygulamada termal kameralı dron kullanılıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler hırsızlığa yönelik tatbikat da gerçekleştirdi. Güncel AA / Fecri Barlık Jandarma Siirt Güncel Haberler Son Dakika

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