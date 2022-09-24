Son dakika haber: Sakarya'da bahçede çıkan yangın evde hasara neden oldu
Güncel Haberler
Son dakika haberi: Sakarya'da bahçede çıkan yangın, iki katlı evde hasara yol açtı.
Sakarya'da bahçede çıkan yangın, iki katlı evde hasara yol açtı.
Serdivan ilçesi Yazlık Caddesi'nde iki katlı evin bahçesinde bulunan plastik malzemeler yanmaya başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin duvarına sıçrayan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel