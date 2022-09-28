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Son dakika haber! Konya'da otomobil ve motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

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Son dakika haber! Konya'da otomobil ve motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Konya'da otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Konya'da otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesinden otomobil, Meram ilçesinden de motosiklet çalınması ihbarlarına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, şüphelilerin Muhammed G. ile Kamil Emre G. olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliler ile çalınan araçları satın alan A.I'yı belirlenen adreslerde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve daha önceden suç kayıtlarının olduğu öğrenilen Muhammed G. ve Kamil Emre G, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalıntı araçları satın alan A.I. hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

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