Son dakika haber | Kırklareli'nde trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Cerit, Kayseri'de toprağa verildi Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Büyükkaramanlı Mahalle camii Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'in cenazesinin camiye getirilişi Şehit yakınları ve mahalle sakinleri Cenaze namazının kılınması Cenazenin mezarlığa taşınması KAYSERİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken otomobilin... Büyükkaramanlı Mahalle camii Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'in cenazesinin camiye getirilişi Şehit yakınları ve mahalle sakinleri Cenaze namazının kılınması Cenazenin mezarlığa taşınması KAYSERİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit (42), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Büyükkaramanlı Mahallesi'nde toprağa verildi. Güncel Kaynak: AA / Hakan Can Şahin Kırklareli Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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