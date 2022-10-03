Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kırklareli'nde trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Cerit, Kayseri'de toprağa verildi

Güncel Haberler

Son dakika gündem haberine göre Büyükkaramanlı Mahalle camii Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'in cenazesinin camiye getirilişi Şehit yakınları ve mahalle sakinleri Cenaze namazının kılınması Cenazenin mezarlığa taşınması KAYSERİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken otomobilin...

Büyükkaramanlı Mahalle camii

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'in cenazesinin camiye getirilişi

Şehit yakınları ve mahalle sakinleri

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin mezarlığa taşınması KAYSERİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit (42), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Büyükkaramanlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kırklareli Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title