Son dakika haber | Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberler... Kayseri'de düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve İslamiyet dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 150 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve İslamiyet dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 150 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önlemek için yapılan çalışmalar kapsamında Talas ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, Roma, Bizans ve İslamiyet dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kılıç, kasatura, sikke, heykel ve tabanca gibi 150 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.