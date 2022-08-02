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Son dakika haber: İran: ABD'nin, ülke petrolünü hedef alan yeni yaptırımlarına kararlı ve hızlı yanıt vereceğiz

Son dakika haber: İran: ABD'nin, ülke petrolünü hedef alan yeni yaptırımlarına kararlı ve hızlı yanıt vereceğiz

Son dakika haber... İran, ABD'nin, ülke petrolünü hedef alan yeni yaptırımlarına kararlı ve hızlı yanıt vereceğini ve yaptırımların ülke ekonomisi ve ticaretine muhtemel etkilerini bertaraf edebilmek için gerekli tüm önlemleri alacağını açıkladı.

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İran, ABD'nin, ülke petrolünü hedef alan yeni yaptırımlarına kararlı ve hızlı yanıt vereceğini ve yaptırımların ülke ekonomisi ve ticaretine muhtemel etkilerini bertaraf edebilmek için gerekli tüm önlemleri alacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin, Tahran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretine destek sağlayan altı şirketi yaptırım listesine eklemesine tepki gösterdi.

ABD'nin nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması için sürdürülen uluslararası çabalara rağmen ülke ekonomisini hedef alan yaptırımları uygulamaktan geri durmadığını belirten Kenani, yeni yaptırımların, "Beyaz Saray'ın yaptırımlara bağımlılığının göstergesi olduğunu" ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, daha önce birçok kez eski Başkan Donald Trump'ın azami baskı politikasını başarısız olarak nitelendirmesine karşın aynı politikayı sürdürdüğünü hatta genişlettiğine dikkati çeken Kenani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" İran, Beyaz Saray'ın yaptırımlardaki ısrarına kararlı ve hızlı yanıt verecek, yaptırımların ülke ekonomisi ve ticaretine muhtemel etkilerini bertaraf edebilmek için gerekli tüm önlemleri alacaktır."

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamalarda, İran petrol ve petrokimya ürünlerinin Doğu Asya'ya ihracatına yardımcı olan dördü Hong Kong'da, biri Singapur'da ve biri Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olmak üzere toplam altı şirketin yaptırım listesine eklendiği belirtilmişti.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

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