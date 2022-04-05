GAZETECİ RAUF GERZ'İN ÖLDÜĞÜ 'CİNAYET GİBİ' KAZA KAMERADA
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SULTANGAZİ'DE gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in öldüğü kaza MOBESE kamerasına yansıdı.
SULTANGAZİ'DE gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in öldüğü kaza MOBESE kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada Rauf Kemal Gerz hayatını kaybetti.
Feci kazanın MOBESE kamerası görühntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin sol şeritten bir anda sağdaki sapağa doğru yöneldiği ve şeridinde ilerleyen Gerz'in motosikletine çarptığı görülüyor.