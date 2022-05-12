Son dakika haber: Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

KOCAALİ, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, evinin önünde M.A.'nın silahlı saldırısına uğrayan Abdulsamet Tarakçı (31) hayatını kaybetti. Şüpheli M.A. ile azmettirici olduğu belirlenen A.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, önceki gün, Kocaali ilçesi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Abdulsamet Tarakçı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tarakçı ameliyat edildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Tarakçı, dün hastanede yaşamını yitirdi.

Tarakçı'nın cenazesi bugün Kocaali Sahil Mezarlığı'nda toprağa verilecek.