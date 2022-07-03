Son dakika haber | Çankırı Dodurga'da Seçimi, Cumhur İttifakı'nın Adayı Kaşıkçı Kazandı

Çankırı'da sekiz yılın ardından belde olma hakkını kazanan Dodurga ilçesindeki belediye başkanlığı seçimi sonuçlandı. Seçimi, Cumhur İttifakı'nın adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı.

Çankırı'da sekiz yılın ardından belde olma hakkını kazanan Dodurga'da seçim heyecanı yaşandı. En son 2009'da belediye başkanını seçen Dodurgalılar, 13 yıl aranın ardından belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

1411 seçmenin bulunan beldede bugün saat 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Yurttaşlar oy pusulaları ile beldeye kurulan 6 sandıkta oylarını kullandı. Seçim; Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Memleket Partisi'nin girdiği ilk seçim oldu.

AKP'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu olmak üzere 8 aday başkanlık için yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı başkanlığı kazandı.

NE OLMUŞTU?

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köy statüsüne dönüştürüldü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan 2022'de sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga köyünün belde statüsünün korunmasına ve belediye başkanlığı için seçim yapılmasına yönelik karar verildi.

ANKA / Güncel