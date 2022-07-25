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Son dakika haberleri... Bodrum'da binaların arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Güncel
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Son dakika haberler... Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalılık alanda çıkan yangında, bir konteyner ev zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalılık alanda çıkan yangında, bir konteyner ev zarar gördü.

Bitez Mahallesi Menengeç Caddesi'nde binaların arasındaki çalılıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bölgedeki bir konteyner eve sıçradı. Yangına, Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ile Orman İşletme Şefliği ekiplerince müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına mahalleli de kovalarla su taşıyarak destek verdi.

Güçlükle söndürülen yangın nedeniyle konteyner evde hasar oluştu.

AA / Güncel

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