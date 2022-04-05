Son dakika gündem: Uşak'ta 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
AA - Orhan Sunal - Güncel
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Son dakika haber: Uşak'ın Banaz ilçesinde 73 yaşındaki kişi evinde ölü olarak bulundu.
BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde 73 yaşındaki kişi evinde ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Bursalıoğlu Sokak'ta yaşayan Seyit Durmuş'un (73) kapıyı açmaması üzerine komşuları polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri balkon kapısından içeriye girdiğinde Seyit Durmuş'un cesedini buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Durmuş'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.