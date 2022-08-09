Haber : Son dakika gündem: Sakarya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Sakarya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Sakarya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Sakarya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Sakarya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adapazarı ilçesinde takibe alınan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, narkotik köpeğiyle yaptıkları aramalarda, araç döşemesinin altına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.B ve A.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title