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Son dakika gündem: Rögara düşen yavru mandayı itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Uğur - Güncel
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Son dakika gündem: Rögara düşen yavru mandayı itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberi... TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kapağı çalınan rögar çukuruna düşen manda yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kapağı çalınan rögar çukuruna düşen manda yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kelkit Mahallesi'nde yaşandı. Organize Sanayi Bölgesindeki boş arazide hayvanlarını otlatan Mustafa Yıldız'a ait yavru manda, kapağı kimliği belirsiz kişiler tarafından alınan rögar çukuruna düştü. Kendi çabalarıyla hayvanı çıkaramayan Yıldız, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın merdivenine bağladıkları ip ile yavru mandayı düştüğü çukurdan çıkardı. Rögar kuyusu belediye ekipleri tarafından kapatıldı.


Son dakika gündem: Rögara düşen yavru mandayı itfaiye kurtardı

Son dakika gündem: Rögara düşen yavru mandayı itfaiye kurtardı

Son dakika gündem: Rögara düşen yavru mandayı itfaiye kurtardı

Son dakika gündem: Rögara düşen yavru mandayı itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Güncel

İtfaiye, Erbaa, Güncel, Haberler

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