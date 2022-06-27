Son dakika haberi! KIRIKKALE - Düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Son dakika gündem haberi: Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki düğünde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki düğünde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, Kadıoğlu Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan U.G. ile E.G. ve F.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.G, yanındaki tabancayla E.G. ve F.G'ye ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan E.G. ve F.G. ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. E.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zanlı U.G, polis ekiplerince yakalandı. AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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