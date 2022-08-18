GÜRBULAK VE KAPIKULE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 108 kilo sıvı metamfetamin, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ise 31,75 kilo esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen analiz ve kontrol çalışmaları sonucu İran'dan gümrük kapısına gelen TIR, riskli olarak değerlendirildi. TIR'da yapılan aramada, dorse kısmının altındaki su tankı içinde farklı bölme olduğu anlaşıldı. Bölmede 108 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ise Türkiye'ye boş olarak giren TIR, araç altı görüntüleme sistemi üzerinden yapılan incelemesinde, riskli olarak değerlendirildi. TIR'ın dorsesinin alt tarafında şasi demirlerinin arasına gizlenen çok sayıda poşet olduğunu tespit edildi. Ekiplerce çıkarılan poşetlerde toplam 31,75 kilo esrar ele geçirildi. Her iki olay ile ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. (DHA)