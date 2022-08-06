Son dakika gündem: Balıkesir'de uyuşturucu ticaretinden 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: Balıkesir'de uyuşturucu ticaretinden 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: Balıkesir'de uyuşturucu ticaretinden 2 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den ilçeye gelen ve kendilerini nişanlı olarak tanıtan K.F. ve H.S'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı.

Yakalanan K.F. ve H.S'nin üzerinde yapılan aramalarda binden fazla uyuşturucu hap, bir miktar skunk maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 25 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Suat Salgın - Güncel

Balıkesir Hisarcık Ayvalık Güncel Haberler Son Dakika

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