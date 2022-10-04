Son dakika gündem: Altun: "Yalan terörüne karşı mücadele etmek Türkiye iletişim modelimizin önemli ayaklarından biridir"
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, RTÜK, KVKK ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Birinci Ulusal...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kürsüye çıkışı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, RTÜK, KVKK ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Birinci Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu"nda konuştu. (1)
Kaynak: AA / Osman Baytürk - Güncel