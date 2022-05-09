Son dakika! Erzurum'da valizinde esrar yakalanan yolcu tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Erzurum'da valizinde esrar yakalanan yolcu tutuklandı

AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Erzurum'da valizinde esrar yakalanan yolcu tutuklandı

Son dakika habere göre Erzurum'da otobüsle seyahat eden ve valizinde esrar yakalanan zanlı tutuklandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum'da otobüsle seyahat eden ve valizinde esrar yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum- Erzincan kara yolu üzerinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Şüpheli araç ve şahıs analiz çalışmalarının ardından Kahramanmaraş-Hopa seferini yapan yolcu otobüsünü durduran ekipler, otobüsün bagaj bölümünde narkotik madde arama köpeği Eris ile arama yaptı.

Eris'in tepki verdiği valizde yapılan aramada, 2 parça halinde 1 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan valizin sahibi Sezer A. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Erzincan, Narkotik, Erzurum, Esrar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title