Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'daki köpek katliamına tepki: İki vicdansızın yaptıklarını ben de üzüntüyle izledim

Konya'da Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elinde kürekle köpeğe eziyet ettiği görüntüler, Türkiye'nin gündemine oturdu. 2 görevlinin tutuklandığı olaya adeta tepki yağıyor. İnfial yaratan görüntülerle ilgili bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"TEKRARI OLMASIN DİYE TEDBİR ALINDI"

Bugün Konya'daki toplu açılış töreninde konuşan ve konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin en modern tesisi olan hayvan barınağında iki vicdansızınız sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle takip ettik. Adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış. Bir daha yaşanmaması için tedbirler alınmıştır. Hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlardan elbette istifade edeceğiz ama asla eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Asla rıza gösteremeyiz. Bu konunun da yakın takipçisi olacağımızdan kimse şüphe etmesin." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için diyen şairin ifade ettiği gibi, huzurlu geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi sınır ötesinden başlayarak her karışında güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabbim askerimize, polisimize, jandarmamıza güç ve kuvvet versin, her daim muzaffer eylesin.

"BU ŞEHRİN İNSANLARI VAKUR TAVIRLARIYLA KENDİLERİNİ HER YERDE BELLİ EDER"

Konyalı olmak demek illa elinde etli ekmek, ağzında Mevlana şekeri ile gezmek demek değildir. İnsan yaşadığı yere benzer diyen şairimizin işaret ettiği gibi bu şehrin insanları tarihlerinin ve medeniyetlerinin mirası o vakur o hikmetli o dirayetli tavırlarıyla kendilerini her yerde belli eder. Milletimizin özeti Konyalılara husumet besleyenler ya kendi köklerinden kopmuş mankurtlardır ya da başka kökleri sulayan riyakarlardır. Biz ilk gençlik yıllarımızdan beri bu şehirle beraber yol yürümekten şeref duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Rabbime bu kardeşinizi böyle bir milletin evladı olarak yarattığı, bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için ne kadar hamdetsem azdır.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI BİRLİKTE İNŞA ETMEYE HAZIR MIYIZ?"

Konya, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Konya, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Konya, evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Konya, bin yıllık vatanımız Anadolu'nun ve buradaki ilk devletimiz Anadolu Selçuklu'nun hatırasını 2071 vizyonu ile tekrar zirveye çıkarmaya hazır mıyız? Konya, dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Sizi tutana aşk olsun. Konya tutulmaz, Konya yakalanmaz, maşallah Selçuklu'nun asil evlatlarının, Mevlana'nın bendelerine, bozkırdan yükselen bu abide şehrin insanlarına da bu yakışır.

"LAF DEĞİL İŞ ÜRETİYORUZ İŞ"

Konya sadece geçmişi ile övünen değil aynı zamanda bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile kararlılıkla, çalışkanlıkla geleceğini de inşa eden bir şehirdir. Biz de bugün burada işte bu inşanın yeni eserlerini resmen hizmete açmak üzere sizlerle birlikteyiz. Laf değil iş üretiyoruz iş. Sanayinin şehri Konya'ya ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz dünya çapında üretim yapacak bir silah sistemleri fabrikasının resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Bu fabrikamız uzaktan kumandalı silah sistemleri başta olmak üzere her türlü çap ve kalibredeki silah üretimi ile ülkemize savunma sanayiinde çok üstün özellikler kazandıran bir tesistir. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Böylece Konya av tüfeği ile başlayan silah üretimi serüvenini küresel bir oyuncu seviyesine çıkararak hem kendisinin hem ülkemizin önünde yepyeni pencereler açmıştır.

Bilindiği gibi Konya ülkemizin ulaşım ağlarının önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bugün 64 kilometreyi bulan yolu, 1371 metrelik Eğiste Hadimi Viyadüğü, 420 metrelik tüneli, 6 kilometrelik Çumra bağlantısı ile gerçekten iftihar verici bir projenin açılışını yapıyoruz. Eğiste Hadimi Viyadüğü yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayarları ile kendi alanında ülkemizin en büyük köprüsüdür. Böylece İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerimiz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha ülkemize kazandırıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tamamladığı yüksek hızlı tren garı ile çeşitli yol, kavşak ve restorasyon projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından inşa edilen Konya Avşar Hadimi Barajı 127 metre yüksekliği ve 1 milyar liralık maliyeti ile ülkemiz tarımına önemli katkılar yapacak bir eserdir.

"564 MİLYON LİRALIK YATIRIMI BURAYA YAPTIK"

Sulama projeleri tamamlandığında 290 bin hektar araziye bereket getirecek Avşar Hadimi Barajımız bu açılışla su toplamaya başlayacaktır. Su medeniyettir, su berekettir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Konya Büyükşehir Belediyemiz beraberce Anadolu Selçuklu devletinin başkentliği döneminde Darulmülk olarak isimlendirilen şehrimizde kapsamlı bir ihya projesini hayata geçirdi. Şehrin 20 farlı noktasında kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışmalarıyla şehrin mazisi ile bugünü ve geleceği arasındaki köprüler tahkim edilmiştir. Bugün açılışını yapacağımız Türbe Önü Çarşıları neydi burası bakın ne oldu. Şehrin tarihi bölgesinin tarihi dokusuna uymayan yapıların tümü yıkılıp projeye uygun şekilde yeniden inşası ile otaya çıkan 564 milyon liralık bir yatırımı buraya yaptık. TOKİ'nin inşa ettiği Selçuklu'da 1057 konutun, Taşkent'te 142 konutun, Karapınar'da 653 konutun, Emirgazi'de 142 konutun, Meram'da Mahmuriye Millet Bahçesi'nin, Halkapınar'da 170 konutun, Yunak'ta 94 konutun resmi açılışlarını da bugün buradan yapıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...