Son dakika: ADIYAMAN'DA, UYUŞTURUCUYA 3 TUTUKLAMA - Haberler

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Son dakika: ADIYAMAN'DA, UYUŞTURUCUYA 3 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde polis tarafından şüphe üzerinde durdurulan otomobilde 137 gram uyuşturucu ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde polis tarafından şüphe üzerinde durdurulan otomobilde 137 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Besni-Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde şüphe üzerine durdurduğu bir otomobildeki aramada 137 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobilde bulunan G.D., S.İ. ve M.A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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