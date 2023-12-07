FATİH'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Göçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göçer'in ölümünden sonra bilirkişilerinin ilk tespitinde kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud hakkında yeni bir değerlendirme için dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Ayrıca şüpheli Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Bilirkişinin yapacağı yeni değerlendirme sonucunda tutuksuz olan Mohamud hakkında yeni bir karar alınabilir.

ARKADAŞLARI EYLEM YAPMIŞTI

Motosikletlerine arkadaşlarının fotoğraflarını yapıştıran kuryeler, yaşanan olaya tepki gösterdi. "Sadece paket değil can taşıyoruz" diye pankart açan kuryeler ortak basın açıklaması yapmıştı.

Grup adına konuşan avukat Iyaz Çimen "Burada toplanmamızın amacı kurye meslektaşımız Yunus Emre Göçer'in dün saat 12.55 sıralarında Avrasya Tünelinden Aksaray sapağına dönüşü sırasında arkadan gelen bir aracın hızlı bir şekilde çarpması sonucu şuan hastanede yoğun bakımda olması ve sürücünün gözaltına dahi alınmaması. Burada müvekkilim canıyla uğraşırken bunun failinin dışarıda olması hepimizin canını yakmaktadır" demişti.