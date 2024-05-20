SOLOTÜRK, Giresun'da gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Giresun'da düzenlenen 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Botanik Park'ta toplanan vatandaşlar, yaklaşık 30 dakika süren gösteriyi ilgiyle izledi.
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Giresun'da gösteri uçuşu yaptı.
Botanik Park'ta toplanan vatandaşlar, bugün başlayan 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında organize edilen uçuşu ilgiyle izledi.
Gösteri, yaklaşık 30 dakika sürdü.