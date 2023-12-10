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Söke'de Otomobil Kazası: 11 Yaralı

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 11 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Söke- Kuşadası kara yolu İsmet İnönü Caddesi'nde M.G. idaresindeki 09 AIF 654 plakalı otomobil ile S.C. yönetimindeki 09 JB 363 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 09 AIF 654 plakalı otomobilde bulunan sürücü MG. ile F.G, Y.G, G.G, H.B. ile diğer araçtaki S.C, A.C, İ.C, M.D, D.D, Ö.D. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kuşadası Aydın İtfaiye Kaza Otomobil Güncel Haberler

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