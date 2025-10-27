Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna'ya Askeri Yardım Programlarına Katılmayacak

BRATISLAVA, 27 Ekim (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna'ya askeri yardım sağlama amacı güden Avrupa Birliği'nin hiçbir programına katılmayacaklarını söyledi.

Fico, pazar günkü basın toplantısında Ukrayna'nın çatışmayı ve askeri masraflarını yönetmesine yardımcı olmayı amaçlayan "herhangi bir finansal programa Slovakya'nın katılmasını kabul etmediğini" belirtti.

AB'nin Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları da eleştiren Fico, yaptırımların Avrupa'ya zararının daha fazla olduğunu vurguladı.

AB liderleri, perşembe günü Ukrayna'ya olan siyasi, ekonomik ve askeri desteklerini yeniden teyit etmiş ancak herhangi bir özel finansman mekanizması ortaya koyamamıştı. Liderler, AB Konseyi zirvesinde yeniden gün yüzüne çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle Ukrayna'ya yeni krediler sağlamak için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına ilişkin bir plan üzerinde anlaşmaya varamadı.