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Siyasi Gelişmeler ve Önemli Etkinlikler 6 Nisan 2020

Siyasi Gelişmeler ve Önemli Etkinlikler 6 Nisan 2020
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Medya Ödülleri Töreni'ne katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, protokol imza törenine katılıyor. Merkez Bankası'ndan ekonomi raporu bekleniyor.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 10. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Karşıyaka Mezarlığı'nda "Üç Fidan Anma Programı"na iştirak edecek.

(TBMM/13.30/Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasındaki İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.45)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Merkez Bankasının faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapılacak.

(TBMM/15.00/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa OSB Lojman Tanıtımı ve Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Manisa/13.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu'nun tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'da Federal Meclis 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden 2,5 ay sonra yeni başbakanı seçecek.

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi play-off beşinci ve son maçlarında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

(Atina/21.45)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası, Fenerbahçe Beko-Karşıyaka müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Çayırova Belediyespor, Esenler Erokspor'u konuk edecek.

(Kocaeli/19.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalya'nın Inter takımı, İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

(Milano/22.00)

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Kaynak: AA / Güncel
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