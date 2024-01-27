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Siverek'te tır ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

M.E. idaresindeki 63 L 2666 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 22'nci kilometresinde, U.K. yönetimindeki 07 BHF 456 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan araçlardaki 7 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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