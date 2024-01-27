Siverek'te tır ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
M.E. idaresindeki 63 L 2666 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 22'nci kilometresinde, U.K. yönetimindeki 07 BHF 456 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan araçlardaki 7 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.