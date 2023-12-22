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Siverek'te servis minibüsü devrildi: 9 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Çevirme İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan Ali İhsan K. yönetimindeki 21 S 0669 plakalı servis minibüsü, sisin etkili olduğu Çevirme Mahallesi ile Siverek sapağı arasında devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Kazada, ilk belirlemelere yaralanan 9 kişi Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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