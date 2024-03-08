Siverek Jandarması Kadınlara Gül Hediye Etti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri, yol uygulamasında kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül hediye etti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri, yol uygulamasında kadınlara gül hediye etti.
İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, Siverek-Karacadağ ve Siverek-Viranşehir yolunda rutin asayiş denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, denetim sırasında kadın sürücü ve yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül hediye edildi.