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Sivas Ulaş'ta Çiftçilere Hububat Zararlıları ve Hastalıkları Konusunda Eğitim Verildi

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde çiftçilere hububat zararlıları ve hastalıklarının önlenmesi konusunda eğitim verildi. Seminerde, hububatlarda görülen pas, sürmene hastalığı ve tarla fareleri ile ilgili kültürel mücadele anlatıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çiftçilere hububat zararlıları ve hastalıklarının önlenmesi konusunda eğitim verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, ziraat mühendisleri Nurcan Gücer, Teslime Gökçe ve Tuğba Bülbül tarafından hububatlarda görülen pas, sürmene hastalığı ve tarla fareleri ile ilgili kültürel mücadele anlatıldı.

Ulaş Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, 2023 yılında Sivas'ta rastlanılan pas ve diğer mantar hastalıkları sonucunda hububat üreticilerinin mahsullerinde kalite düşüklüğü yaşandığını, bazı yerlerde ise alınan mahsulün kullanılamayacak durumda olduğunu söyledi.

Bunun temel nedenlerinden birinin de üreticilerin bilinçsiz uygulamaları olduğunu belirten Doğan, "2024 üretim yılı da geçtiğimiz yıla benzer olarak görülmekte olup, müdürlüğümüz tarafından erken ilkbaharda olabilecek sorunlara karşı ilçe merkezinde hububat zararlıları ve hastalıklarının önlenmesi konulu eğitim gerçekleştirdik." dedi.

Ulaş ve çevre ilçelerde üreticilerin tarla faresi şikayeti yaşadığını aktaran Doğan, "Bu yılda tarla faresi ile mücadele edilmesi gerekmekte olduğu görülmüş ve konuyla ilgili ayrıca üreticiler bilgilendirilmiştir." diye konuştu.

Eğitime, Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyettin Gazioğlu ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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