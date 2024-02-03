Sivas'ta Yıldız Göleti buzla kaplandı
Sivas'ın Yıldız Göleti, soğuk hava nedeniyle yüzeyi buzla kaplandı. Vatandaşlar, buzla kaplı göl manzarasında fotoğraf çektirdi.
Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.
Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyinde yer alan Yıldız Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Vatandaşlar, buzla kaplı göl manzarasında fotoğraf çektirdi.
Gölet, adını aldığı Yıldız Dağı ile özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.