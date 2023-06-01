Sivas'ta Sağanak Sele Neden Oldu

SİVAS'ın Şarkışla ilçesi Samankaya köyünün ortasından geçen dere, etkili olan sağanakta taştı. Selde bazı evler ile bahçeler ve tarım arazilerini su bastı.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesi Samankaya köyünün ortasından geçen dere, etkili olan sağanakta taştı. Selde bazı evler ile bahçeler ve tarım arazilerini su bastı.

Şarkışla'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Samankaya köyünde sele neden oldu. Köyün ortasından geçen Kanak Deresi taştı. Taşan dere nedeniyle bazı evler ile bahçe ve tarım arazileri su altında kaldı. Sel nedeniyle köy içerisindeki yollar da çamurla kaplandı. Ayrıca köydeki çocuk parkı selden zarar gördü.