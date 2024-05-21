Sivas'ta kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Ünal, dağlık alanda bulundu. Arama çalışmaları sonucunda yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan Ünal, hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kayıp olarak aranan 90 yaşındaki Hasan Ünal'a dağlık alanda ulaşıldı.
Çalıcı köyünde yaşayan Alzheimer hastası Hasan Ünal dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı.
Gün boyunca kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Dron ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarında 90 yaşındaki Ünal, köye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta dağılık alanda bulundu.
İlk tedavisi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Ünal hastaneye kaldırıldı.