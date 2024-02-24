Sivas Kangal'da çocuk oyun parkında yangın çıktı
Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Enes Koçak Parkı'nda çocuk oyun gruplarının yandığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Oyun gruplarının zarar gördüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde çocuk oyun parkında çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Reşadiye Mahallesi Yeni Sivas Caddesi'nde bulunan Enes Koçak Parkı'nda çocuk oyun gruplarının yandığını görenler itfaiyeyi aradı.
Kangal Belediyesi itfaiye ekipleri, parktaki yangını söndürdü.
Oyun gruplarının zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.