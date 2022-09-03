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Sivas haber! AK Parti TBMM Grup Başkanı Yılmaz, Zara'da ziyaretlerde bulundu

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Sivas haber! AK Parti TBMM Grup Başkanı Yılmaz, Zara'da ziyaretlerde bulundu

Sivas haberler: AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi'nde AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Okur ve partililerle bir araya gelen Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra sırasıyla MHP ve Büyük Birlik Partisi Zara İlçe Başkanlıkları ile Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Zara Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Zara Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Esnaf ziyaretlerinin ardından şehit Çetin Doğan'ın babası Haydar Doğan'ın evini ziyaret eden Yılmaz ve beraberindekiler, şehidin kardeşi Umut Çetin Doğan'ın doğum gününü kutladı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel

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