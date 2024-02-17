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Şişli'de Yürüyen Merdiven Kazasında Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

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Şişli'de metroya inen yürüyen merdivenin bakım çalışması sırasında yaşanan iş kazasında hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi. İşçi Buğrahan Bıyıklı için düzenlenen törene ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı. Bıyıklı'nın cenazesi Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

Şişli'de metroya inen yürüyen merdivenin bakım çalışması sırasında yaşanan iş kazasında hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

İşçi Buğrahan Bıyıklı (31) için Maltepe Mavievler Camisi'nde düzenlenen törene, babası Kemal ve annesi Çiğdem Bıyıklı ile iş arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Baba Kemal Bıyıklı, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Buğrahan Bıyıklı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.

Zincirlikuyu metrobüs durağından metro istasyonuna inen yürüyen merdivende dün bakım çalışması yapan işçilerden Buğrahan Bıyıklı, mekanizmanın hareket etmesiyle merdivene sıkışmıştı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Bıyıklı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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