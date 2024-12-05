İstanbul'da otopark ücretlerine büyük zam: İşte güncel tarife

İstanbul'un Şişli ilçesinde Belediye Meclisi, aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu Meclis 1. Başkan Vekili Nurettin Tan başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, "2025 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifeleri" teklifi kapsamında, belediyenin işlettiği otoparkların ücretlerine yüzde 137,5'e varan oranda zam yapılması görüşüldü.

Teklifte, Topağacı Kapalı Otoparkı'nın;

1 saate kadar otopark ücretinin 55 TL'den yüzde 136,36 zamla 130 TL'ye,

1-2 saat arası otopark ücretinin 80 TL'den yüzde 137,5 zamla 190 TL'ye,

2-4 saat arası otopark ücretinin 110 TL'den yüzde 127,27 zamla 250 TL'ye,

4-6 saat arası otopark ücretinin 140 TL'den yüzde 128,57 zamla 320 TL'ye artırılması önerildi.

Yeni belirlenen 6-8 saat arası kademenin otopark ücretinin 400 lira olması istenen teklifte, 8-12 saat arası otopark ücretinin 200 TL'den yüzde 130 zamla 460 TL'ye, 12-24 saat arası otopark ücretinin 250 TL'den yüzde 132 zamla 580 TL'ye yükseltilmesi istendi.

ABONE ÜCRETLERİ CEP YAKTI

Otomobil abone otopark ücretinin 2 bin 200 TL'den yüzde 127,27 zamla 5 bin TL'ye, arazi, suv, pickup ve panelvan araçların abone otopark ücretinin ise 2 bin 600 TL'den yüzde 130,76 zamla 6 bin TL'ye artırılması talep edildi

Derviş Eroğlu Kapalı Otoparkı, Osmanbey Kapalı Otoparkı, Lalaşahin Açık Otoparkı ve Maçka Evlendirme Dairesi Otoparkı'nda da;

1 saate kadar otopark ücretinin 55 TL'den 115 TL'ye,

1-2 saat arası otopark ücretinin 80 TL'den 170 TL'ye,

2-4 saat arası otopark ücretinin 110 TL'den 230 TL'ye,

4-6 saat arası otopark ücretinin 140 TL'den 290 TL'ye artırılması önerildi.

Bu otoparklar için yeni belirlenen 6-8 saat arası kademenin otopark ücretinin 350 TL olması istenen teklifte, 8-12 saat arası otopark ücretinin 200 TL'den 410 TL'ye, 12-24 saat arası otopark ücretinin 250 TL'den 520 TL'ye yükseltilmesi istendi.

YÜZDE 100 AŞAN ZAM

AKP'li Meclis Üyesi Kadir Demez, teklifte otoparklara yüzde 100'ü geçen zamlar olduğunu söyledi. Diğer belediyelerde otopark ücretlerine zam oranının yüzde 40-50 civarında olduğunu dile getiren Demez, "Vatandaşımızın otoparklara kısa süreli giriş çıkışları oluyor. Tarifede, 'Yarım saat ücretsiz.' şeklinde ibare oluyordu ama burada bu ibareyi göremedik." dedi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, "2025 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifeleri" teklifi AKP grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.