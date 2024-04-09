Şırnak Valisi Cevdet Atay'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Atay, mesajında, bayramların kardeşlik duygularının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma bağlarının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların yerini barış ve muhabbete bıraktığı müstesna günler olduğunu belirtti.

Bayramın ülkeye ve İslam alemine barış, huzur ve esenlik getirmesini dileyen Atay, mesajında şunları kaydetti:

"Gelenek, görenek ve bizi biz yapan değerlerimizin itinayla yaşatıldığı Ramazan Bayramı'nı ilimizde de hep birlikte huzurla geçirmek amacıyla şehit ailelerimiz başta olmak üzere çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, hasılı tüm vatandaşlarımızla iç içe olmanın gayreti içerisinde olacağız. Seyahat edecek vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına uymalarını, yorgun ve uykusuz bir şekilde trafiğe çıkmamalarını özellikle istirham ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Şırnaklı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimiz ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum."