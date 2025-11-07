Şırnak'ta Yer Fıstığı Hasat Şenliği Coşkusu

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde düzenlenen yer fıstığı hasat şenliğinde üreticiler, protokol ve vatandaşlar bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Şırnak Valisi Birol Ekici ile AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ilk hasadı birlikte yaptı.

Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi ile Çardaklı köyü arasındaki Adil Akyel'e ait tarlada düzenlenen yer fıstığı hasat şenliğine, Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, kamu kurum müdürleri, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üreticiler ve çok sayıda çiftçi katıldı. Vali Ekici ve beraberindekiler, Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım bölümü öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Stantlardaki ürünleri inceleyen protokol üyeleri, yer fıstıklarının tadına bakarak üreticilerle sohbet etti. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.

'BU TOPRAKLARIN HER KARIŞINDA ALIN TERİ, SABIR VE EMEK VAR'

Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu, tarımın önemine dikkat çekerek, "Bu toprakların her karışında alın teri, sabır ve emek var. Üretmekten, çalışmaktan, topraktan bereket devşirmekten onur duyuyoruz" dedi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ise, yeni kurulmakta olan Küçük Sanayi Sitesi ve karma OSB'nin bölge tarımına büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Silopi'nin toprağı, suyu, güneşi bereketli. Tarımdaki ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların üretimiyle bölgenin kalkınmasına destek olacağız" dedi.

'60 BİN DEKARDA FISTIK EKİMİ, 25 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR'

Tarım ve Orman il Müdürü Oktay Sezgin, bu yıl 60 bin dekara yakın alanda yer fıstığı ekildiğini belirterek, "2025 yılında ÇKS'ye kayıtlı 360 çiftçimiz yer fıstığı tarımıyla uğraştı. Bu yıl 25 bin tonluk rekolte bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ise konuşmasında, ilçenin geleceği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

'ŞIRNAK ÜRETEN BİR ŞEHİR HALİNE GELİYOR'

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak'ın tarımda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Artık Şırnak'ı tüketen değil, üreten bir şehir haline getiriyoruz. Seracılık OSB ve küçük sanayi sitesiyle binlerce kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

Tatar, 220 milyon lira değerindeki yeni tarım projelerinin Silopi'ye hayırlı olmasını dileyerek, sulama yatırımlarıyla verimin 15-20 kat artacağını ifade etti.

'TÜRKİYE'DE YER FISTIĞINDA 3'ÜNCÜ SIRADAYIZ'

Vali Birol Ekici, tarım ve enerji üretimiyle Şırnak'ın Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Fıstık üretiminde Türkiye'de 3. sıradayız. Pamuk üretiyoruz, buğday üretiyoruz. Üretimimizde çok güzel bir ivme yakaladık. Sulama ve sera yatırımlarını artırarak üretimimizi katlayacağız. Bu topraklar 30 kat verim almaya hazır. Hep birlikte daha müreffeh ve refah içinde bir Silopi için çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı, İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua okundu. Programın sonunda Vali Birol Ekici ve Milletvekili Arslan Tatar, traktöre binerek ilk yer fıstığı hasadını gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan şenlik, üreticilerin büyük ilgisiyle sona erdi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),