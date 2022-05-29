Şırnak'ta Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Mars Kampı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Mars Kampı yapıldı

AA - Abidin Yel - Güncel
 - Güncelleme:
Şırnak'ta Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Mars Kampı yapıldı

Merkezi Ankara'da olan Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Mars Kampı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirildi.

Merkezi Ankara'da olan Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Mars Kampı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke'nin girişimleriyle Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Mars Kampı, İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlendi.

Cizre Fen Lisesi ve 15 Temmuz Ortaokulunda okuyan 96 öğrencinin katıldığı kampta, atölye çalışmasında Mars'taki olağanüstü koşullar üzerinden öğrencilerin problem çözme, sürdürülebilir modeller kurma, farklı alanları aynı anda düşünme gibi beceriler kazanmalarını sağlıyor.

Cizre Fen Lisesi öğrencisi Melis Direkçi, kampın çok verimli geçtiğini belirterek, "Geleceğimizi yönlendirmede ve şekillendirmede güçlük çekerken, burada yapılan kamp bu yönde olan özgüvenimizi güçlendirdi. Bu da bizim için oldukça önemli bir konuydu." dedi.

AA / Abidin Yel - Güncel

Hisarcık Şırnak Cizre Mars Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title