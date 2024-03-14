Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Altın, 14 Mart Tıp Bayramı'nda anıldı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu geçen ay vefat eden Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Altın, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Silopi ilçesinde anıldı.

5 Şubat'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Altın için Silopi Devlet Hastanesinde anma programı düzenlendi.

Başhekimlikçe düzenlenen programda Altın'ın fotoğrafının yanına doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından karanfil bırakıldı.

Silopi Devlet Hastanesi Başhekimi Haci Tayşun, yaptığı açıklamada, bütün sağlık çalışanlarının bu anlamlı günü kutladığını söyledi.

Bu sene bayramı buruk geçirdiklerini ifade eden Tayşun, Suat Altın ve hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dilediklerini belirtti.

Sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Tayşun, sağlık çalışanlarına karanfil verdi.