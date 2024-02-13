Sinop'ta Öğrencilere Kentin Tarihi ve Turistlik Mekanları Tanıtıldı

Sinop'ta, "Sinopumuzu Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere kentin tarihi ve turistlik mekanları tanıtıldı.

Valilik tarafından başlatılan proje kapsamında Gerze ilçesinden gelen öğrenciler, Vali Mustafa Özarslan'ı ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve birlikte kahvaltı yapan Özarslan, kent hakkında bilgi aktardı.

Öğrenciler, daha sonra rehberler eşliğinde kentin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.