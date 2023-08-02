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Sinop'ta kavşaktan dönmek isteyen sürücü refüje çarparak hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Sinop-Gerze-Boyabat kavşağında meydana gelen kazada, kavşaktan dönmek isteyen bir sürücü refüje çarparak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta kavşaktan dönmek isteyen sürücü refüje çarparak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.15 dolayında Sinop-Gerze- Boyabat kavşağında meydana geldi. 05 LH 856 plakalı araç sürücüsü Recep Kurt, Boyabat Sinop karayolunda seyir halindeyken Sinop-Gerze-Boyabat kavşağına geldiği esnada kavşağı dönmek isterken refüje çarptı. Kaza sonrası refüje çarpan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Boyabat Gerze Sinop Güncel Haberler

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