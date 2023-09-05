Sinop'ta Kaçak Sigara Operasyonu: Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 900 adet içi doldurulmuş makaron, 80 bin adet içi boş makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekiplerince kaçak sigara satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bin 900 adet içi doldurulmuş makaron, 80 bin adet içi boş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gerze ilçesinde sigara kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 80 bin adet içi boş makaron, bin 900 adet içi doldurulmuş makaron, 15 kg kıyılmış tütün, 6 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi ekiplerce gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP