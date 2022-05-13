Sinop'ta hareket halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haberler

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Sinop'ta hareket halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

AA - Mahmut Coşkun - Güncel
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Sinop'ta hareket halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Adnan Menderes Bulvarı'nda Seçkin Huy'un kullandığı 60 AAT 658 plakalı otomobilin motor bölümünden seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

Aracını yol kenarına park eden Huy, motor kaputunu açınca alevler çıktığını gördü. Yangını söndüremeyen Huy, itfaiyeden yardım istedi.

Polisin çevrede güvenlik önlemleri alıp trafiği durdurmasının ardından itfaiye yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Otomobil, İtfaiye, Yangın, Sinop, Güncel, Haberler

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