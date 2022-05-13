Sinop'ta hareket halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haberler

Sinop'ta hareket halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü
AA - Mahmut Coşkun - Güncel
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Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Adnan Menderes Bulvarı'nda Seçkin Huy'un kullandığı 60 AAT 658 plakalı otomobilin motor bölümünden seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.
Aracını yol kenarına park eden Huy, motor kaputunu açınca alevler çıktığını gördü. Yangını söndüremeyen Huy, itfaiyeden yardım istedi.
Polisin çevrede güvenlik önlemleri alıp trafiği durdurmasının ardından itfaiye yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sonucu araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
AA / Mahmut Coşkun - Güncel