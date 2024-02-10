Sinop'ta hafriyat çalışması sırasında iş makinesi alev aldı

Sinop'un Gerze ilçesinde hafriyat çalışması sırasında yanan iş makinası itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenikent köyünde hafriyat çalışması yaparken bir iş makinesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yanan iş makinesi söndürüldü. Yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi.