Sinop'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları için mevlit okutuldu.

Sinop'ta Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit okutuldu

Sinop'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları için mevlit okutuldu.

Valiliği ve Sinop Belediyesi tarafından, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla Alaaddin Camisi'nde cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu, dua edildi.

Namazın ardından vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Programa Vali Mustafa Özarslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.