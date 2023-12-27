Sinop'ta 18 Bin 514 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir yılda 18 bin 514 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kazaların önlenmesine yönelik il genelinde çeşitli eğitim faaliyetleri yürütüldü.

Bu kapsamda, 2023 yılı içinde 18 bin 514 öğrenciye temel trafik, 10 bin 393 sürücüye, trafik kuralları, 14 bin 425 vatandaşa ise yayaların trafikteki sorumlulukları konusunda trafik eğitimleri verildi.

Faaliyet kapsamında ayrıca çok sayıda broşür dağıtıldı.